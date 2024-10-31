Kevser yeni yuvasında çok mutlu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da evlerinin çökmesiyle annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybeden ve amcasının yanında yaşamaya başlayan 10 yaşındaki Kevser İleri, yeni yuvasına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde İskenderun'da yaşayan anne, baba ve 4 kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Kevser İleri, o gece amcasında kaldığı için depremden yara almadan kurtuldu. Amcasının evinin de hasar görmesiyle dedesinin evine yerleşen Kevser, burada amcası Yunus (34), yengesi Nurhayat (26) ve kuzeni Ebrar (5) ile yaşamaya başladı. Kevser İleri, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Antakya'da düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi Töreni'nde ailesi adına olan evin anahtarını aldı. İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'ndeki yeni yuvasının anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen Kevser, amcası ve yengesiyle yeni yuvasına yerleşti.Kevser İleri, yeni evlerinin çok güzel olduğunu anlattı. Evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı için ayrı bir sevinç yaşadığını belirten Kevser, törende Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da kendisine dizüstü bilgisayar hediye ettiğini söyledi. Kevser, "Böyle güzel bir ev olacağını beklemiyordum. Burada kendime ait bir odam var, her şeyi yapabiliyorum. Ders çalışabiliyor, kitap okuyabiliyorum, çok mutluyum. Deprem gibi zor zamanlarda insanlara yardım etmek için ileride doktor olmak istiyorum" dedi.Amca Yunus İleri ise depremde kaybettiği kardeşinin evladına kendi kızı gibi baktığını anlattı. Yeğeni Kevser'i kendi kızından ayırmadığını belirten İleri, "Depremde yeğenim anne ve babasını kaybetti. Bu ev ona çıktı" dedi. Kısa sürede yeni yuvalarına kavuştuklarını anlatan İleri, "Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun. Onların sayesinde biz bu evde oturma şansı bulduk. Sözlerini tuttular. Evimizden çok memnunuz" diye konuştu. Yenge Nurhayat İleri de yeğenine en iyi şekilde annelik yapmaya çalıştığını belirterek, "Çok şükür zorlu sürecin arkasından sıcak yuvamıza kavuştuk. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.