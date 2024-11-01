Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı

Dijitalleşmenin Aileye Etkileri ve "Aile Aklı"



Albayrak, Enstitü Sosyal tarafından yapılan "Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler" başlıklı araştırmanın bulgularını sunarken, dijitalleşmenin aile içi iletişim, paylaşım ve dayanışma üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine değindi. Dijital araçların aşırı kullanımının aile bireylerini izole ettiğini, bu durumun çocukların gelişimi ve aile bağları üzerindeki olumsuz sonuçlarını ortaya koydu. Dijitalleşmenin, özellikle nesiller arası aktarımı kesintiye uğratarak aile bağlarını zayıflattığını belirten Albayrak, çözüm olarak aile aklının yeniden işlevsel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ailelerin dijital dünyanın getirdiği risklerle baş edebilmesi için dengeli teknoloji kullanımı konusunda bilinçlenmesi gerektiğini belirtti.

Ebeveyn Eğitim Programları ve Politika Tavsiyeleri



Albayrak, Enstitü Sosyal olarak yürüttükleri Aile Gelişim Programı'na ve dijitalleşmenin olumsuz etkileriyle başa çıkmak için ailelere yönelik farkındalık artırıcı eğitimlerin önemine değindi. Ebeveynlere dijital okuryazarlık kazandırmak, çocukların dijital ortamda daha güvenli büyümelerini sağlamak için yapılan çalışmalardan bahsetti. Bu programlar kapsamında, aile içi iletişimi güçlendirmek için ailelerin teknoloji kullanımına dair bilinçli ve örnek bir yaklaşım geliştirmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aile İçi Güven ve İletişimi Sağlama



Konferansta ayrıca, Gazze'de yaşanan insani krizler ve zorunlu göçler nedeniyle parçalanma riski altında olan ailelerin korunması konusuna dikkat çekildi. Toplumlar üzerinde derin etkiler bırakan bu tür krizlere karşı, ailelerin korunması ve desteklenmesi gerekliliği vurgulandı. Gazzeli ailelerin güçlendirilmesi için uluslararası kamuoyuna düşen sorumluluklara dikkat çekilerek çağrıda bulunuldu.

Ayrıca dünyada çatışma ve yoksulluk nedeniyle tehlike altında olan farklı kültürlerdeki ailelerin yaşamsallığına ve işlevselliğine dikkat çekilerek aile içi bağların bir çatışma çözüm aracı olarak nasıl işlevsel hale getirilebileceği konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Albayrak, dijital çağda güvenli bir aile ortamının oluşturulmasının önemine değinerek, ailelerin bir çatışma çözüm aracı olarak dayanışmayı nasıl artırabileceğine yönelik öneriler sundu.

Dijitalleşmenin Geleceği ve Fırsatlar



Albayrak, teknolojinin bilinçli kullanımı ile aile içi ilişkilerin güçlenebileceğini, yapay zeka ve dijital araçların aile bağlarını destekleyecek şekilde kullanılabileceğini ifade etti. Bu amaçla, dijitalleşmenin toplum üzerindeki etkilerini ele alan yeni araştırmalar yapılmasının ve bu doğrultuda aile politikalarının geliştirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Konferans, toplumun temel yapı taşı olarak aileyi merkeze alan bir "aile aklı"nın işlevselliğinin artırılması çağrısıyla son buldu.