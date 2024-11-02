Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı

Birleşmiş Milletler’in desteklediği Uluslararası Aile Yılı’nın 30. yıldönümü etkinliklerinde, Katar’ın Doha şehrinde düzenlenen “Aile ve Güncel Megatrendler” temalı konferans, dijital çağda ailenin önemini vurgulayan sunumlarla gerçekleşti. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Enstitü Sosyal İcra Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, konferansta; Katar Danışma Meclisi Üyesi Riem el-Mansurî, Utah Senatörü Stuart Adams, Katar Vakfı Temel Eğitim Proje Yöneticisi akademisyen Abeer M. Al-Khalifa ile özel bir oturumda yer aldı. Oturumda; dijitalleşmenin aile içi bağlar üzerindeki etkilerini anlatarak, “aile aklı”nın her toplumda yeniden devreye sokulması gerektiğine vurgu yaptı.