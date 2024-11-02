Video Dünya Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı
Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı

Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı

02.11.2024 | 15:26

Birleşmiş Milletler’in desteklediği Uluslararası Aile Yılı’nın 30. yıldönümü etkinliklerinde, Katar’ın Doha şehrinde düzenlenen “Aile ve Güncel Megatrendler” temalı konferans, dijital çağda ailenin önemini vurgulayan sunumlarla gerçekleşti. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Enstitü Sosyal İcra Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, konferansta; Katar Danışma Meclisi Üyesi Riem el-Mansurî, Utah Senatörü Stuart Adams, Katar Vakfı Temel Eğitim Proje Yöneticisi akademisyen Abeer M. Al-Khalifa ile özel bir oturumda yer aldı. Oturumda; dijitalleşmenin aile içi bağlar üzerindeki etkilerini anlatarak, “aile aklı”nın her toplumda yeniden devreye sokulması gerektiğine vurgu yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı 01:37
Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı 02.11.2024 | 15:26
İnsan saçına benzeyen Çin yemeği şaşırtıyor! 00:12
İnsan saçına benzeyen Çin yemeği şaşırtıyor! 02.11.2024 | 14:07
İsrail Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı 01:20
İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı 02.11.2024 | 09:05
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 00:26
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 01.11.2024 | 12:24
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01:03
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01.11.2024 | 10:39
Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video 00:22
Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video 31.10.2024 | 16:06
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı | Video 01:12
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı | Video 31.10.2024 | 14:39
ABD’de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video 01:15
ABD'de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video 31.10.2024 | 13:33
Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu vurdu: 1 ölü, 73 yaralı | Video 03:35
Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu vurdu: 1 ölü, 73 yaralı | Video 31.10.2024 | 12:38
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video 00:56
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video 31.10.2024 | 12:38
ABD Başkan Adayı Donald Trump mitinge çöp kamyonu ile gitti 00:06
ABD Başkan Adayı Donald Trump mitinge çöp kamyonu ile gitti 31.10.2024 | 12:10
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 01:25
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 31.10.2024 | 08:56
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 04:51
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 30.10.2024 | 16:30
Arjantin’de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 00:30
Arjantin'de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 30.10.2024 | 16:20
Rusya’dan gözdağı: Nükleer tatbikat başladı! 00:55
Rusya’dan gözdağı: Nükleer tatbikat başladı! 30.10.2024 | 16:03
İngiltere’de nükleer denizaltı tersanesinde yangın | Video 01:49
İngiltere’de nükleer denizaltı tersanesinde yangın | Video 30.10.2024 | 15:31
İspanya’yı vuran selde 62 kişi hayatını kaybetti | Video 14:00
İspanya’yı vuran selde 62 kişi hayatını kaybetti | Video 30.10.2024 | 13:58
BM: Sudan’da yaklaşık 14 milyon sivil yerinden edildi | Video 01:17
BM: “Sudan’da yaklaşık 14 milyon sivil yerinden edildi” | Video 30.10.2024 | 12:36
Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi Shenzhou-19 resmen başladı | Video 09:32
Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi “Shenzhou-19” resmen başladı | Video 30.10.2024 | 08:43
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video 11:36
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video 30.10.2024 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA