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Giriş Tarihi: 1.11.2024 15:08 Son Güncelleme: 1.11.2024 15:32

İstanbul'da İsmailağa Camii önünde silah sesleri

Fatih'te bulunan İsmailağa Camii'ne gelen kişi, avluda silahla havaya ateş açarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da İsmailağa Camii önünde silah sesleri

İstanbul'da cuma namazı saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Fatih ilçesi Çarşamba Manyasizade Caddesi'ndeki İsmailağa Camii'ne cuma vakti gelen kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu.

Şüphelinin geldiği araç ise caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmailağa Camii önünde silah sesleri! Cuma namazı sırasında ateş açan saldırgan kamerada...

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İstanbul'da İsmailağa Camii önünde silah sesleri
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