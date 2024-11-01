İşte CHP’li başkan Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçesi: Örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki gün gözaltına alınmıştı. Özer, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) konuldu.Mahkeme kararında, Özer'in başkanlık yaptığı Esenyurt Belediye Başkanlığı binasındaki makam odasında terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu, yine aynı aramada el konulan dosya içerisinde örgütsel olduğu değerlendirilen evrakların ele geçirildiği belirtilerek, "Süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğuna dair hakimliğimizde hasıl olan kanaat, şüphelinin Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.Tutuklanma gerekçeleri arasında Özer'in örgütle ilişkisini gösteren delillere de yer verildi. Özer'in, iki kardeşi dağda, bir kardeşi de terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan Mehmet Kaya'yı aradığı, annesinin ölümü üzerine başsağlığı diledikten sonra, "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" dediği, hakkında PKK/KCK terör örgütünden işlem yapılan 694 farklı kişi ile görüştüğü, bu kişilerden 47'sinin ise aranan örgüt üyeleri olduğu belirtildi. Ahmet Özer'in PKK eşbaşkanı KCK yürütme konseyi üyesi olan ve kırmızı kategoride aranan terörist Remzi Kartal ile 14 kez telefon irtibatının olduğu kaydedildi. Ayrıca Esenyurt Belediyesi tarafından Kardeş Kültürler Festivali-3 adı altında düzenlenen etkinlikte daha önceki tarihlerde PKK/ KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkûmiyeti bulunan Rojda Şenses'in konser verdiği, konser sırasında terör örgütüne müzahir kitle tarafından terör örgütü elebaşı hakkında sıkça slogan atıldığı kaydedildi.Ahmet Özer'in birçok terör örgütünün propagandası mahiyetini içeren kendi tarafından yazılan kitaplarının bulunduğu, bunlar arasında dikkat çekici olanın ise "Dağ Sancısı" isimli kitapta İran sınırında bulunan dağ köylerindeki üç arkadaşın hayat hikâyesinin anlatıldığı, kendisi tarafından kitapta "gerilla komutanı" diye bahsettiği "Şervan" karakterinin Türk askeriyle mücadelesinin övücü bir şekilde hikâyeleştirildiği belirlendi. Özer'in makam odasında bulunan derginin 12. sayfasında 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları sırasında çatışmalarda öldürülen Hakan Arslan'ın cenazesinin babası tarafından teslim alındığı ana ait görselin düzenlenip dergi içerisinde yer verildiği belirlendi. Belediye binasında el konulan bir klasörde ise yazımına devam edilen kitap olarak değerlendirilen 145 sayfalık metin ele geçerildi. Metnin 7'nci sayfasında "Dersim bir isyan değildi. Kendisine yapılan operasyona karşılık yapılan bir direnişti. Dersim direnişi kapsamlı askeri operasyonlarla ve büyük katliamlarla yerle bir edildi..." yazdığı, 65. sayfada ise "Evet, işte bu bakımdan bakıldığında yakın Kürdistan tarihini üç kavramla ifade etmek mümkün: Baskıdireniş- sürgün. Buna ara bir kavram olarak ihaneti de eklemek lazım. Zorla sömürgeleşme baskılarına karşı direnişler oldu. Bu direniş ve isyanlar katliamlarla bastırıldı..." yazdığı, 117. sayfada ise "Kürdistan'ın derin dağ yarıklarındaki mağaralar onu bağrında kaç kez sakladı acaba. Göğe yükselen Cudi'nin koynunda kaç defa geceledi dersiniz...", "Takvimler 22 Ocak 1984'ü gösterdiğinde bir gece yarısı onu, Neco'yu Mezopotamya'nın baş eğmeyen bu yiğit evladını öldürdüler..." yazdığı tespit edildi.Ahmet Özer'in önceki gün Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler de ortaya çıktı. Özer gözatına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.Özer'e Mehmet Kaya ile yaptığı telefon görüşmelerinin tapeleri sorulduğu ve Özer'in görüşmeleri hatırlamadığını öne sürdüğü kaydedildi. Ayrıca kırmızı kategoride aranan terörist Remzi Kartal ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise "Görüşmeleri hatırlamadığım gibi 2 gün içerisinde 14 defa görüşmem hem gerçekçi hem de söz konusu değildir" dedi.AHMET Özer, tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereği İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Esenyurt Belediye Başkanlığı'na ise 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleri doğrultusunda İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy vekâleten atandı. Ömer ÇETİN / SABAHAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturma yüzünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve yargıyı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. "Yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi, etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" diyen Tunç, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar hukuk devletinde asla korunamaz." Kerim CENGİL/ SABAH