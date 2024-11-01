‘Partiler uzlaşırsa yeni anayasa süreci devam eder’

TBMMPlan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis Başkanlığı'nın 2025 yılı bütçesini sunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusundaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni anayasaya dikkat çeken Kurtulmuş, "Bir asrı geride bırakan tecrübesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi inanıyoruz ki milletin menfaatlerine uygun yeni bir anayasa ihtiyacını her daim gündemine alabilir. Eğer partiler anlaşır, uzlaşır, belli bir konsensüs sağlanırsa yeni anayasa süreçlerinin devam etmesi mümkündür. Bu konuda yine yaptığımız temaslarda da ortaya çıkan, özellikle ilk dört madde üzerinde tartışma yapılmaksızın anayasa ile ilgili yapılacak müzakerelerin faydalı sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyim. Benim şahsi kanaatim, anayasa tartışmalarının, görüşmelerinin sadece Meclis çatısı altında değil, sivil toplum, üniversiteler, diğer toplumsal kesimlerin de sözlerinin, tekliflerinin dinlenebileceği bir platforma döndürülebilmesinin, Türkiye'de normalleşme sürecine katkı sağlayacağını, normalleşme süreci güçlendikçe de başta anayasa olmak üzere çok taraflı olarak karar verilmesi gereken konularda olumlu adımlar atılabileceğini görüyoruz" dedi.Kurtulmuş, yeni anayasa yapım sürecinde yöntem ve içerik belirleme yetkisinin siyasi partilere bıraktıklarını kaydetti. Temsil gücü yüksek, güçlü bir parlamentonun ortaya konulduğunu ifade eden Kurtulmuş, anayasa konusunda atılan adımların, milletin tüm kesimlerinin hak ve hürriyetine sahip çıkan, tüm tarafları eşit gören bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis Başkanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün ortadan kalkması için önemli bir görevin de siyasi partilerin üzerine düştüğünü belirterek, "Terörün olmadığı, terörün tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalktığı bir Türkiye'yi kurmak da TBMM'nin vazifesidir. Bunun için siyasi farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, bu konudaki ortak zemini tahkim etmek mecburiyetindeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bir eli sandıkta bir eli silahta siyaset olmaz" diye konuştu. Komisyonda yapılan oylamada TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.