Ulaşıma zam

Yerel seçim öncesi ulaşımda indirim sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan kent içi toplu ulaşıma bir zam daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin talebi doğrulusunda UKOME Genel Kurulu'nda kent içi toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Daha önce 17 lira 60 kuruş olan tam biniş 2 lira 50 kuruşluk artışla 20 liraya yükseltildi. Zamlı tarifenin 7 Kasım tarihde yürürlüğe gireceği ifade edildi. Belediye böylece kent içi toplu ulaşıma yüzde 17 oranında zam yaptı.UKOME Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda kent içi toplu ulaşım ücretlerinde artışa gitti. Zamlı tarifeden sadece tam bilet kullananlar değil öğrenciler de etkilendi. 7.5 lira olan öğrenci bileti 8.78 liraya, 11.52 olan öğretmen bileti 17.72 liraya çıktı. 60 yaş üstü bileti de 15.50 liradan 17.72 liraya yükseltildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU geçtiğimiz haziran ayında da içme suyuna yüzde 45 oranında zam yapmıştı.