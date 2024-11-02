Bilirkişi raporunda 7 dakikalık dehşet: Hepsi oradaydı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili tutuklu amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar'ın iddianameye de eklenen, bilirkişi raporundaki dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Raporda, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilip, şüphelilerin tespit edilen hareketleri uydu görüntülerinden de faydalanılarak şemaya eklendi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. DHA