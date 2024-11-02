İzmir’de de hayat duracak

İzmir'de de CHP'li ilçe belediyelerin uzlaşmaz tavrı, kenti grev tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. İşveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SODEM-SEN ile ilçe belediyelerde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika Bornova, Buca, Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinde grev ilanını asarak 60 günlük yasal süreci başlattı. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, belediye işçileri Bornova'da 11 Kasım, Buca'da 12 Kasım, Bayraklı'da 26 Kasım, Karşıyaka'da 19 Kasım, Çeşme'de ise 15 Kasım'da greve çıkacak. Kent nüfusunun önemli bir bölümünü barındıran ilçelerde yaşanacak grevler günlük hayatı olumsuz yönde etkileyecek. Çöpler toplanmayacak, yeşil alanların temizlik bakım ve sulaması yapılmayacak, belediye hizmetleri verilemeyeceği için birçok vatandaş mağdur olacak.Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler için yapılan harcamalara tepki çığ gibi büyüyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, önce TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında kaybettiğimiz şehitlerimize saygısızlık olmaması için eğlence etkinliklerini iptal etti. Ancak Yavaş eğlence etkinliklerini yeniden düzenleme kararı aldı. ABB'nin Ebru Gündeş konser işini alan Festival Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 69 milyon 15 bin TL'ye anlaşma yaptığı görüldü. Belgenin altında bulunan 'açıklama ve ekler' kısmına da konser ihalesinin 21/B olarak adrese teslim yapıldığı öğrenildi.SABAH