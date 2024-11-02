‘Türkiye ile Senegal’in bağları güçleniyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Fay'ın eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi. Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi Fay'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegal Cumhurbaşkanı ve değerli eşinin resmi ziyaretinin, iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Fay ile beraberindeki heyet de eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Türkçe ve Fransızca irat ettiği hutbenin ardından cuma namazı kılındı.Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı. Erdoğan, önceki gün Ankara'da resmi törenle karşıladığı Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya gelmiş, iki ülke arasında imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenmişti. Fay'ın ziyareti ikinci gününde İstanbul'da devam etti.