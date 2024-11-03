Askerlerin yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı

FETÖ'cüler sosyal medyada askeri öğrencilerin yürüyüş nizamını çarpıttı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERDEN ORGANİZE PAYLAŞIM

Görüntülerdeki öğrencilerin yürüyüşlerini tamamlayıp bir sonraki marşlı yürüyüş için hazırlanmaya geçtikleri sırada arkalarından gelen sirenli araçların gürültüsünün marşı bastırdığı ve önde ilerleyen polis çevik kuvvet tören birliğinin yürüyüş kararı sayması nedeniyle oluşan 'anlık' görüntünün FETÖ'cüler tarafından organize olarak paylaşıldığı tespit edildi.