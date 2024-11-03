Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı | Video
FETÖ'cüler sosyal medyada jandarmaların yürüyüş nizamını çarpıttı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Görüntülerdeki öğrencilerin yürüyüşlerini tamamlayıp bir sonraki marşlı yürüyüş için hazırlanmaya geçtikleri sırada arkalarından gelen sirenli araçların gürültüsünün marşı bastırdığı ve önde ilerleyen polis çevik kuvvet tören birliğinin yürüyüş kararı sayması nedeniyle oluşan 'anlık' görüntünün FETÖ'cüler tarafından organize olarak paylaşıldığı tespit edildi.
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