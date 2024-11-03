Haberler Gündem Haberleri Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 3.11.2024 14:37 Son Güncelleme: 3.11.2024 15:26

Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada FETÖ'cüler jandamaların yürüyüş nizamı üzerinden algı operasyonu yaptı. FETÖ'cülerin yalanı ise gerçek görüntüler ile kısa sürede ortaya çıktı.

Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı

FETÖ'cüler sosyal medyada jandarmaların yürüyüş nizamını çarpıttı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERDEN ORGANİZE PAYLAŞIM

Görüntülerdeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını temsilen Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Yerleşke Komutanlığında görev alan muvazzaf uzman askerlerin yürüyüşlerini tamamlayıp bir sonraki marşlı yürüyüş için hazırlanmaya geçtikleri sırada arkalarından gelen sirenli araçların gürültüsünün marşı bastırdığı ve önde ilerleyen polis çevik kuvvet tören birliğinin yürüyüş kararı sayması nedeniyle oluşan 'anlık' görüntünün FETÖ'cüler tarafından organize olarak paylaşıldığı tespit edildi.

İŞTE JANDARMALARIN GERÇEK YÜRÜYÜŞ ANLARI!

Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA