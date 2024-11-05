69 milyonluk işi aldı hesapları kapattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin yankıları sürüyor.ABB'nin, konser ihalesini daha önce ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyası yürüten Enfest Organizasyon adlı şirkete verdiği ortaya çıktı. Konsere gelen tepkilerinin ardından Enfest Organizasyon'a ait sosyal medya hesaplarının kapatıldığı görüldü. Mansur Yavaş ise konuyla ilgili olarak iç denetim biriminin inceleme başlattığını belirterek; "Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır" demişti. Yavaş'ın konserden ve konserin maliyetinden haberdar olmadığını gösteren bu açıklama tepkileri artırdı. İşte o tepkiler...Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı diye parlatılan iki ismine bakın. Biri DEM'le işbirliğiyle, diğeri ise milletin parasını fahiş bedelli müzik organizasyonlarına harcamayla anılıyor. Bu içler acısı durum. Sorumlu ve kaliteli muhalefete ihtiyacı olan ülkemiz ve milletimiz adına büyük talihsizlik.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden milletin bütçesinden 69 milyonluk konser! Başkentimizin acil ihtiyaçları ve sorunları göz ardı edilirken yapılan bu harcamalar, kaynakların ne denli israf edildiğini açıkça ortaya koyuyor. 6 yıldır hiçbir eser ve hizmet üretemediğiniz ortadır.Burada apaçık vatandaşı aldatmaya yönelik bir hareket yapıldığı ortadadır. Maalesef Mansur Yavaş döneminde Ankara'nın parasının çarçur edildiğini, lüzumsuz şekilde birtakım kişilere peşkeş çekildiğini izlemekteyiz ve görmekteyiz.Ankaralıların parası boşa harcanmayacakmış! 69 milyon liraya konser düzenleyip, bu söylemde bulunmak Mansur Yavaş'ın bugüne kadarki eylem farklı söylem farklı onlarca ikircikli tavrından bir tanesini daha ortaya koymaktadır.