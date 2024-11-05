Video Haber 69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! "Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor" | Video
69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki!

69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! "Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor" | Video

05.11.2024 | 09:25

Başkent Ankara'da Ebru Gündeş ve Mert Demir'in de sahne aldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 69 milyon TL harcanmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Hem vatandaşlar hem de siyasiler Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşın parasını çarçur ettiğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor | Video 01:52
69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! "Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor" | Video 05.11.2024 | 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek’te 09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te 05.11.2024 | 08:38
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında 01:39
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında 04.11.2024 | 17:34
Şişli’de öldürülen 6 yaşındaki Şirin’in son görüntüleri ortaya çıktı 00:38
Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı 04.11.2024 | 16:50
Kırıkkale’nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video 03:51
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video 04.11.2024 | 13:07
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Filistin çağrısı! İsrail ile ticareti durdurduk | Video 24:30
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı! "İsrail ile ticareti durdurduk" | Video 04.11.2024 | 13:05
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Faruk Erdem cevapladı | Video 12:24
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Faruk Erdem cevapladı | Video 04.11.2024 | 11:09
Batman Belediyesi’ne kayyum atandı | Video 03:28
Batman Belediyesi'ne kayyum atandı | Video 04.11.2024 | 08:46
Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı | Video 02:35
Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı | Video 04.11.2024 | 08:46
Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı | Video 02:39
Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı | Video 03.11.2024 | 15:20
Milletvekili Varank ölümden döndü | Video 00:58
Milletvekili Varank ölümden döndü | Video 03.11.2024 | 08:42
Mustafa Varank kaza geçirdi 00:11
Mustafa Varank kaza geçirdi 02.11.2024 | 21:11
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 06:02
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 02.11.2024 | 16:09
Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım’da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 41:15
Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 02.11.2024 | 13:17
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon! 24 kişi tutuklandı 00:49
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 24 kişi tutuklandı 02.11.2024 | 08:35
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01:32
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01.11.2024 | 22:50
Ardahan’da öğrenciler TÜBİTAK şenliğinde buluştu 04:37
Ardahan’da öğrenciler TÜBİTAK şenliğinde buluştu 01.11.2024 | 22:25
İtirafçı Nevzat’ın kardeşi SABAH’a konuştu! 07:05
İtirafçı Nevzat’ın kardeşi SABAH’a konuştu! 01.11.2024 | 19:27
Kartal çöp yığınları ile doldu! İşçiler greve gitti, vatandaş kokudan yolda yürüyemiyor 04:50
Kartal çöp yığınları ile doldu! İşçiler greve gitti, vatandaş kokudan yolda yürüyemiyor 01.11.2024 | 18:47
Narin’in cesedinin taşındığı otomobilde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı 00:21
Narin'in cesedinin taşındığı otomobilde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı 01.11.2024 | 18:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA