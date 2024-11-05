69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! "Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor" | Video
Başkent Ankara'da Ebru Gündeş ve Mert Demir'in de sahne aldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 69 milyon TL harcanmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Hem vatandaşlar hem de siyasiler Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşın parasını çarçur ettiğini söyledi.
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