Greve bir hafta kala iş bıraktılar

İzmir'in CHP'li Bornova ve Buca belediyelerinde belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bornova'da geçtiğimiz hafta belediye binasına grev ilanını asan sendika, anlaşma olmazsa 11 Kasım'da greve gideceklerini açıkladı. Sendikadan grev tarihine 1 hafta kala yeni bir adım geldi. Sendika, Bornova Belediyesi'nin yaptığı zam teklifine tepki göstermek amacıyla 3 saat süreyle iş bıraktı. Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye 'Sodem Sen'i devreden çıkar, toplu sözleşme masasına otur' çağrısı yapan Genel İş Sendikası, "Bu işin şakası yok. Uzlaşma olmazsa 11 Kasım'da greve çıkacağız." açıklaması yaptı.