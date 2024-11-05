Mansur Yavaş’tan yeni skandal! Mor ve Ötesi’ne 71 milyon TL ödemiş: AK Parti’den peş peşe tepkiler!

"KENDİ BELEDİYESİNDEKİ İCRAATLARDAN BİR HABER!"

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta da Mansur Yavaş yönetimini eleştirerek "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon liralık konserini organize eden organizasyon firması aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler. Basına da yansıyan bilgilere göre Bu ajans, 2019'dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024'te 30 konser organize etmiş. Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış. Kendi belediyesindeki icraatlardan bihaber, alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.

"KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMAK BU OLSA GEREK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise Mansur Yavaş ve yönetimini "Mor ve Ötesi'ne 71 milyon ve ötesi. Ankaralıya çorbadan ötesi yok. Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek" diyerek eleştirdi.