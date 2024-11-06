SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı seçilen Trump’a tebrik mesajı

Son dakika haberleri: ABD'de yapılan başkanlık seçimini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ı tebrik etti.
"DOSTUM TRUMP'I TEBRİK EDİYORUM"
"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum." diyen Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.
"DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇABA SARF EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"
"Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024
Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin…