SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı seçilen Trump’a tebrik mesajı

"DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇABA SARF EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

"Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."