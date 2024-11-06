Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | 47. ABD Başkanı olan Donald Trump zafer konuşmasını yaptı: Artık kontrol bizde!
Giriş Tarihi: 06.11.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:20

SON DAKİKA | 47. ABD Başkanı olan Donald Trump zafer konuşmasını yaptı: Artık kontrol bizde!

Son dakika ABD seçimleri: Dünya, ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimine kilitlendi. Sonuçları tüm küresel siyaseti etkileyecek olan ABD seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Son verilere göre ABD'nin yeni başkanı Başkanı Donald Trump oldu. 277 delege sayısına ulaşan Trump ABD'nin 47. Başkanı oldu. Zaferi garantileyen Trump, Florida'da bulunan kampanya merkezinde dünyaya seslendi. İşte zafer konuşmasından çarpıcı detaylar…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA | 47. ABD Başkanı olan Donald Trump zafer konuşmasını yaptı: Artık kontrol bizde!

Son dakika ABD seçimleri: Dünya, ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimine kilitlendi. Sonuçları tüm küresel siyaseti etkileyecek olan ABD seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Son verilere göre ABD'nin yeni başkanı Başkanı Donald Trump oldu. 277 delege sayısına ulaşan Trump ABD'nin 47. Başkanı oldu. Zaferi garantileyen Trump, Florida'da bulunan kampanya merkezinde dünyaya seslendi.

SON DAKİKA | 47. ABD Başkanı olan Donald Trump zafer konuşmasını yaptı: Artık kontrol bizde!

Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığını resmen duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | 47. ABD Başkanı olan Donald Trump zafer konuşmasını yaptı: Artık kontrol bizde!

Fox kanalının yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı. Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı.

SON DAKİKA | 47. ABD Başkanı olan Donald Trump zafer konuşmasını yaptı: Artık kontrol bizde!

Zaferin kesinleşmesinin ardından Trump, Florida'da bir zafer konuşması gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | 47. ABD Başkanı olan Donald Trump zafer konuşmasını yaptı: Artık kontrol bizde!

Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Donald Trump'ın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

SON DAKİKA