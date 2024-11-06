SON DAKİKA | 47. ABD Başkanı olan Donald Trump zafer konuşmasını yaptı: Artık kontrol bizde!

Son dakika ABD seçimleri: Dünya, ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimine kilitlendi. Sonuçları tüm küresel siyaseti etkileyecek olan ABD seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Son verilere göre ABD'nin yeni başkanı Başkanı Donald Trump oldu. 277 delege sayısına ulaşan Trump ABD'nin 47. Başkanı oldu. Zaferi garantileyen Trump, Florida'da bulunan kampanya merkezinde dünyaya seslendi.