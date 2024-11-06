47. ABD Başkanı Donald Trump zafer konuşması yaptı
2024 ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump ABD'nin 47. başkanı oldu. 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın zafer konuşması yaptı...
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