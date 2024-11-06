Video Dünya 47. ABD Başkanı Donald Trump zafer konuşması yaptı
47. ABD Başkanı Donald Trump zafer konuşması yaptı

47. ABD Başkanı Donald Trump zafer konuşması yaptı

06.11.2024 | 10:42

2024 ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump ABD'nin 47. başkanı oldu. 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın zafer konuşması yaptı...

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