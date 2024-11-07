Huzur hakkına böyle çöktüler

İstanbul il başkanlığına bina alımına ilişkin para sayma görüntüleri ile ortaya çıkan CHP'deki kirli para trafiği hafızalardaki yerini korurken bir skandal da İzmir'de patlak verdi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyelerinin her ay hesaplarına yatırdığı huzur hakkından meclis üyelerinin bilgisi dışında usulsüz şekilde 7 aydır yaptığı 1500 liralık kesintileri CHP İzmir İl Başkanlığının Vakıflar Bankasındaki hesabına aktardığı ortaya çıktı. Skandal AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin banka hesaplarını kontrol etmesi üzerine ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırdığı huzur hakkından 1500 liralık kısmı aidat adı altında CHP İzmir il başkanlığına aktarıldığını gören Boztepe hemen durumu il Başkanı Bilal Saygılı ile paylaştı. Yaşanan şok gelişme sonrası AK Partili meclis üyeleri kendi hesaplarından da CHP İzmir İl Başkanlığı'na düzenli olarak para aktırıldığını gördü. Skandal kent gündemine bomba gibi düştü. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Belediye meclislerinin banka hesaplarına kadar uzanan bu soygun mantığının belediye kasalarını ne hale getireceğini hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum" dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı ise "Basit, insani bir hata yapan personel listeleri karıştırmış. Yapılan kesintiler meclis üyelerinin hesabına iade edilmiştir" diye açıklama yaptı.