Mansur Yavaş’ın konser skandalları bitmiyor! 71 milyon TL’ye nereye gitti? Mor ve Ötesi’nden açıklama...

CHP'li Mansur Yavaş'ın skandal konserleri gündemi sarsmaya devam ediyor. 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konserine harcanan 69 Milyonun ardından, 30 Ağustos' daki Mor ve Ötesi konseri için 71 Milyon harcandığının ortaya çıkmıştı.

Skandal harcamaların kimlerin cebine girdiği ise kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Söz konusu sanatçıların açıklamaları merakla beklenirken Mor ve Ötesi grubu sessizliğini bozup sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim "aldığımıza" dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir.' İfadeleri yer aldı. Ayrıca 'Mansur Yavaş'ın kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz.' denildi.

İşte açıklamanın tamamı:

'19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği'nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim "aldığımıza" dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı "duyum"a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş'ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne geçen 28 yılda kamu kaynaklarına dair herhangi bir israfın öznesi olmamaya büyük özen gösterdik. Öyle de devam edeceğiz. Hakkımızdaki "mor ve ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş" gibi söylencelere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz.'