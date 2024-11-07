SON DAKİKA! Mansur Yavaş’ın konser skandalında yeni boyut: Dikkat çeken ’seçim kampanyası’ detayı

Son dakika! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konser skandalları büyümeye devam ediyor. 29 Ekim'de Ebru Gündeş konserine harcanan 69 Milyon Lirayla ortaya çıkan skandallar 30 Ağustos'taki Mor ve Ötesi konseri için harcanan 71 Milyon Liranın ortaya çıkmasıyla katmerlenmişti.