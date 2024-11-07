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SON DAKİKA! Mansur Yavaş'ın konser skandalında yeni boyut: Dikkat çeken 'seçim kampanyası' detayı

Son dakika... Mansur Yavaş'ın 'az laf çok iş' sloganıyla seçim kampanyasını yürüten Selahattin Çetinkaya'nın Enfes ve Festiva şirketlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne son 4 yılda doğrudan hizmet alımıyla 98 konser organizasyonu yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Selahattin Çelikkaya'nın, Mansur Yavaş'ın danışmanı olan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın da doktoru olduğu ortaya çıktı.

TOLGA ÖZLÜ
Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:24
SON DAKİKA! Mansur Yavaş’ın konser skandalında yeni boyut: Dikkat çeken ’seçim kampanyası’ detayı

Son dakika! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konser skandalları büyümeye devam ediyor. 29 Ekim'de Ebru Gündeş konserine harcanan 69 Milyon Lirayla ortaya çıkan skandallar 30 Ağustos'taki Mor ve Ötesi konseri için harcanan 71 Milyon Liranın ortaya çıkmasıyla katmerlenmişti.

SON DAKİKA! Mansur Yavaş’ın konser skandalında yeni boyut: Dikkat çeken ’seçim kampanyası’ detayı

Konser organizasyonlarının Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten Enfest Organizasyon şirketi tarafından yapılması ise skandalın başka bir boyutunu oluşturuyor.

SON DAKİKA! Mansur Yavaş’ın konser skandalında yeni boyut: Dikkat çeken ’seçim kampanyası’ detayı

4 YIL BOYUNCA ABB'YE ÇALIŞMIŞ

Ancak Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri buzdan dağının sadece görünen kısmını oluşturuyor. Çünkü CHP'li Yavaş'ın adrese teslim ihalelerle fahiş fiyattan iş verdiği Enfest Organizasyon şirketinin son 4 yıllık süre zarfında ABB'den 198 adet konser organizasyonu işi aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Mansur Yavaş’ın konser skandalında yeni boyut: Dikkat çeken ’seçim kampanyası’ detayı

Sadece Enfest Organizasyon şirketinin Instagram hesabından paylaşılan konser duyurularının 98 adet olduğu görülüyor. Şirket bu 4 yıllık süre zarfında neredeyse sadece ABB'ye çalışmış.

SON DAKİKA! Mansur Yavaş’ın konser skandalında yeni boyut: Dikkat çeken ’seçim kampanyası’ detayı

ŞEFFAF DENİLEN İHALELER AÇIKLANMIYOR

'Yemedi yedirmedi desinler yeter' diyen Mansur Yavaş'ın 2021'den bugüne konser organizasyonlarını sadece Enfest Organizasyon şirketine vermesi dikkatlerden kaçmadı. Şeffaflık konusunu dilinden düşürmeyen Yavaş'ın verdiği konser işlerinin ihale bilgileri EKAP da yer almıyor.

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