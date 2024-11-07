SON DAKİKA! Mansur Yavaş'ın konser skandalında yeni boyut: Dikkat çeken 'seçim kampanyası' detayı
Son dakika... Mansur Yavaş'ın 'az laf çok iş' sloganıyla seçim kampanyasını yürüten Selahattin Çetinkaya'nın Enfes ve Festiva şirketlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne son 4 yılda doğrudan hizmet alımıyla 98 konser organizasyonu yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Selahattin Çelikkaya'nın, Mansur Yavaş'ın danışmanı olan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın da doktoru olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:24