İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandallar bitmiyor: İZFAŞ’ın parasıyla alem yapmışlar!

Şirketin ciddi bir nakit darlığı içine düştüğünü rapor eden denetçi, raporun sonucu bölümünde İZFAŞ'ın 2023 yılı net zararının 151 milyon 110 bin107,26 TL, geçmiş yıllar zararlarının ise 95 milyon 811 bin 734,09 TL olduğunu belirtti.

BAŞKAN DANIŞMANINA ÖZEL HARCAMA

Raporda, şirketle bağı olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin giderlerinin şirket tarafından karşılanmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

DANIŞMAN GİDERLERİ ŞİRKETTEN KARŞILANMIŞ

Raporda "Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanlarından olan O. K.E.'nin yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde 199 bin 002 TL tutarında harcama yaptığı bu harcamaların da İZFAŞ tarafından karşılandığını görüldü.