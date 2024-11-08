Giriş Tarihi: 8.11.2024 14:30Son Güncelleme: 8.11.2024 14:30
SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Kıbrıs' mesajı: Federasyon modeli geçerliliğini yitirmiştir!
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan FidanAtina'da Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Kıbrıs konusunda tavrın net olduğunu ifade ederek, "Federasyon modeli artık geçerliliğini yitirmiştir" dedi.
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kıbrıs'ta federasyon modelinin artık geçerli olmadığını ifade etti.
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SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Kıbrıs' mesajı: Federasyon modeli geçerliliğini yitirmiştir!