Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Kıbrıs' mesajı: Federasyon modeli geçerliliğini yitirmiştir!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atina'da Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Kıbrıs konusunda tavrın net olduğunu ifade ederek, "Federasyon modeli artık geçerliliğini yitirmiştir" dedi.