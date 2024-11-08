SON DAKİKA! Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD, Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 16.22 KM olarak kaydedildi. Deprem, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD yaptığı bilgilendirmede; gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları söyledi:

Elazığ'da 5️ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.