SON DAKİKA! Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi... Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk belirlemelere göre olumsuz duruma rastlanmadığını açıkladı.