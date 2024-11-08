SON DAKİKA! Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Son dakika haberi... Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk belirlemelere göre olumsuz duruma rastlanmadığını açıkladı.
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