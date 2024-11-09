Kadınları ayrıştıran vesayete son verdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Haliç Üniversitesi'nde "Yapay Zekâ ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu:KADEM'in iki yılda bir düzenlediği uluslararası zirvelerde adaletten kültürel kodlara, ailenin güçlendirilmesinden dijital çağın insana yönelik meydan okumalarına kadar pek çok meseleyi burada hep birlikte ele aldık. Zirvelerde kadınların iş, çalışma ve bireysel hayatlarında önlerine çıkan engellerin kaldırılmasını, daha adil bir sistemin inşasını hedefleyen çok sayıda karar, teklif ve tavsiye gündeme getirildi. Kadınlarla birlikte sivil toplum ve resmi kurumlarımız açısından da yol gösterici olan bu müktesebattan biz de istifade ettik.İnsanı merkeze almayan hiçbir gelişmenin, hiçbir yeniliğin cazibesi ne kadar yüksek olursa olsun kıymeti yok. Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değil. Kadın emeğinin ucuz işgücü olarak görüldüğü, kadının sadece adının olduğu, siyasete, devlet iradesine kadının elinin değmediği bir sistem sadece eksik değildir, böyle bir düzen aynı zamanda adaletsizdir, toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir.22 yıl boyunca kadınlar için mücadelemizde çok ciddi engellerle karşılaştık. Vesayetin, baskının, sistemin hücrelerine kadar işlemiş yasakçı zihniyetin her çeşidiyle muhatap olduk. Maalesef anayasamızın apaçık hükümlerine rağmen kadınlar yıllarca bu ülkede sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve çalışma hayatından dışlandı. Üniversitelerin kapısına faşizmin ikna odaları kuruldu. Kraldan çok kralcı davranan özel sektör kuruluşlarımızda kadınlar özgürce çalışamadı. Hayatın tüm alanlarında, kadınlar arasındaki başörtülü ve başı açık ayrımına son verdik. Son 22 yılda verdiğimiz mücadele neticesinde tüm bunları kötü birer hatıra olarak geride bıraktık. Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda ülkemizin beşeri sanayi zenginleşmesi için tüm engeller kaldırıldı. Türkiye Yüzyılı'nın odağı güçlü erkek ve güçlü kadının oluşturduğu güçlü ailedir.2024 yılı Ağustos itibarıyla kadınların iş gücüne katılımı yüzde 34.3'e çıktı. 2028'de amacımız kadınların iş hayatına katılımını yüzde 40'a çıkarmaktır.Bundan 40-50 yıl önce eşyalardan ziyade değerleri, ne yapıp ettikleri hep ön plandaydı. Sadece İslam âleminde değil Batı toplumlarında da mahremiyet duygusu yaygındı. Var olmak ile görünür olmak bütün bunlar arasında bağ kurulmuyordu. Günümüzde ise bireylerin hayata yaptığı katkılar değil neyi yediği, paylaştığı daha çok gündeme geliyor. Dijital hegemonyanın insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Dijitalin sunduğu imkânların yanı sıra insanı nesnelleştirdiğini çok net biçimde görüyoruz. İş başvurularından sosyal medya platformlarına kadar kadınlar, yapay zekânın eşitsizliklerini artıran bu yüzüne çok sık muhatap olmaktadır. Sadece dezavantajların önüne geçilmesinde değil, kadınların eşit haklara erişebilmesinde yapay zekâdan istifade edebiliriz. Bunun için yapay zekâ algoritmalarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor.KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zekânın fırsatlarına ve dezavantajlarına dikkat çekti. Bayraktar, "Yapay zekânın insan hayatını ne kadar kolaylaştırıcı bir unsur olabileceği ama aynı zamanda çok çeşitli tehditler de barındırabildiği görülüyor. Burada bir fırsat penceresi var. Burayı nasıl değerlendirebiliriz. Kadınlar olarak burada ne kadar rol alabiliriz. Bunları tartışmak için zirvede olacağız" ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan zirve sonrası yayımladığı sosyal medya mesajında, "Dijital çağda kadınlar, hem bilgeliği hem de yeniliği taşıyan öncü birer güç. Zirve, teknolojinin kadın gücüyle birleşerek daha adil bir gelecek inşa edeceğine dair inançları pekiştirdi. Kadınlarımızın dijital dünyada ilham veren yolculuklarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıldönümü için yayımladığı mesajda Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.