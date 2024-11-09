Tahrik ettiler, dayak yiyince mağduru oynadılar

Siyonist Tel Aviv yönetimi Gazze'de soykırıma devam ederken İsrail vatandaşları ise gittikleri her yeri karıştırıyor. İsrailliler son olarak Hollanda'nın Amsterdam kentini birbirine kattı. İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile Hollanda takımı Ajax, UEFA maçında karşı karşıya geldi. Ajax'ın 5-0 yendiği maç öncesinde İsrailli taraftarlar özel mülklere saldırarak Filistin bayraklarını indirdiler.İsrailli faşistler, Arap taksicilere saldırdılar.Polisin korumasındaki İsrailliler ayrıca "İsrail, Gazze'yi ve Arapları yok edecek" şeklinde etnik temizlik ifadeleri içeren tezahüratlar yaptı.Filistin destekçileri, provokasyonlara daha fazla dayanamayarak İsrail taraftarlarını Amsterdam sokaklarının dört bir yanında dövmeye başladı.Ardından İsraillilerin gözyaşları içinde, "Bize kıyım yapıyorlar" dedikleri görüntüleri sosyal ağlara düşmeye başladı.Avrupa basını da Hollanda polisinin "İsrail taraftarları olayları kışkırttı" açıklamalarına rağmen Maccabi taraftarlarına antisemitist saldırılar yapıldığı yalanını attı.Sosyal ağlarda binlerce kişi bu ikiyüzlülüğe tepki göstererek "Filistin destekçilerine saldıranlar onlar, ırkçı slogan atanlar da... Dayağı yediklerinde ağlayanlar da kendileri. Klasik siyonist taktiği devrede. Önce saldır, tepki görünce, bize kıyıyorlar diyerek ağla... Faşist İsrailliler dünyanın hiçbir yerinde artık istenmiyor" şeklinde paylaşımlar yapıldı.Sosyal medya sitelerine yansıyan diğer görüntülerde de İsrailli taraftarlarından bazılarının "Türkler bize saldırdı" dedikleri görüldü.Olaylar nedeniyle Amsterdam ve Amstelveen bölgesinde, öğlen başlayıp hafta sonunu kapsayacak şekilde gösterilerin yasaklandığı bildirildi.UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile İsrail, 14 Kasım'da Paris'te karşı karşıya gelecek. İsrailli provokatif yetkililer yine harekete geçerek maçın Paris'te oynanması için açıklamalar yapmaya başladı. Gerekçe olarak Paris Saint Germain (PSG) ve Atletico Madrid arasında geçtiğimiz günlerde oynanan maçta açılan dev "Özgür Filistin" yazılı pankartı gösterdiler. Ancak Fransız yetkililer İsrail maçının Paris'te oynanacağını duyurdu.İsrailli Maccabi Tel-Aviv futbol takımı taraftarları, mart ayında da Yunanistan'da taşkınlık yapmıştı. Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplu yürüyüş yapan İsrailli taraftarlar elinde Filistin bayrağı taşıyan yabancı uyruklu kişiyi öldüresiye dövmüştü.Maccabi Tel Aviv taraftarları Ajax maçı öncesinde İspanya'ın Valencia bölgesinde 289 kişinin öldüğü sel felaketi için yapılan saygı duruşunda da saygısızlık yaptı. İspanyol hükümeti uzun süredir İsrail'in Gazze katliamlarına tepki gösteriyor.Amsterdam'da yaşanan olaylardan sonra Gazze Şeridi'ndeki işgalci İsrail askerlerinin paylaşımları sosyal ağlarda tepki çekti. Middle East Eye sitesinin haberine göre soykırımcı İsrail askerleri dün Gazze'deki evleri patlattıkları görüntüleri "Bunları Maccabi taraftarları için havaya uçuruyoruz" notu ile paylaştı.