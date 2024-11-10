Haberler Gündem Haberleri Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni: Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu
Giriş Tarihi: 10.11.2024 08:58 Son Güncelleme: 10.11.2024 09:09

Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni: Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de Başkan Erdoğan ve devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Saat 9'u 5 geçe Türkiye’de hayat 1 dakika durdu…

Anıtkabir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni: Saat 9’u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Ulu Önder Atatürk, Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenle Anıtkabir'de anılıyor... Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm yurtta cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

İstanbul'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Köprü üzerinde ilerleyen veya köprü girişinde olan araçlardan bazıları sirenlere kornalarıyla eşlik etti. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saatte durdurdukları araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

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Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni: Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu
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