Anıtkabir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni: Saat 9’u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Ulu Önder Atatürk, Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenle Anıtkabir'de anılıyor... Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm yurtta cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

İstanbul'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Köprü üzerinde ilerleyen veya köprü girişinde olan araçlardan bazıları sirenlere kornalarıyla eşlik etti. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saatte durdurdukları araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.