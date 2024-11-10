Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni | Video

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de Başkan Erdoğan ve devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Saat 9'u 5 geçe başta Anıtkabir'de olmak üzere tüm Türkiye’de hayat 1 dakika durdu. Anıtkabir'deki saygı duruşunun ardından Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.