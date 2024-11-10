Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kahraman şehit ve gazilerimizi anıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini hayata geçirerek ecdada olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Türkiye'nin sadece vatan topraklarından ibaret olmadığını biliyoruz. Her yurt dışı seyahatimizde bu gerçeği daha iyi anlıyoruz. Türkiye bir yıldız gibi parlıyor. Gönül coğrafyasında da beklentilerin çıtasını yükseltiyoruz. Allah'ın izni ve yardımıyla bu umutları boşa çıkarmayacağız.

3 Kasım 2022'de Bismillah dediğimiz Türkiye'ye hizmet yolculuğunda 22 seneyi geride bıraktık. Devraldığımız yıldan bu yana her seneyi bir önceki yıldan daha iyi seviyede bıraktık. Saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız projeyi hizmeti Türkiye kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadık. Milli iradenin üstünde hiçbir gücün olmadığı gerçek demokrasiyi ülkemizde egemen kıldık.