Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Kahraman şehit ve gazilerimizi anıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini hayata geçirerek ecdada olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Türkiye'nin sadece vatan topraklarından ibaret olmadığını biliyoruz. Her yurt dışı seyahatimizde bu gerçeği daha iyi anlıyoruz. Türkiye bir yıldız gibi parlıyor. Gönül coğrafyasında da beklentilerin çıtasını yükseltiyoruz. Allah'ın izni ve yardımıyla bu umutları boşa çıkarmayacağız.
3 Kasım 2022'de Bismillah dediğimiz Türkiye'ye hizmet yolculuğunda 22 seneyi geride bıraktık. Devraldığımız yıldan bu yana her seneyi bir önceki yıldan daha iyi seviyede bıraktık. Saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız projeyi hizmeti Türkiye kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadık. Milli iradenin üstünde hiçbir gücün olmadığı gerçek demokrasiyi ülkemizde egemen kıldık.
"YAMALI KOALİSYONLAR DÖNEMİNE BİZ SON VERDİK
Yamalı koalisyonlar dönemine biz son verdik. Yönetimde istikrarın kalıcı olmasını sağladık. Türkiye hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekorlardan rekorlara koşmuştur.
Alçak planları, içerideki ve dışarıdaki planlayıcıların başlarına geçirmiş olmamız da tarihi bir başarıdır. Milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim ömür verdikçe Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Kabinelerimizde görev alan tüm kabine üyelerimize teşekkür ediyorum.
15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ittifaktaki ortağımız MHP Genel Başkanı'na ve mensuplarına da teşekkürlerimi iletiyorum. En büyük teşekkürümüz aziz milletimizedir. Bize olan güvenlerinden dolayı milletimize şükranlarımı sunuyor, Allah razı olsun diyorum.
Son Kabine Toplantımızdan bugüne dek yoğun programlarımız oldu. Yerli ve milli imkanlarımızla geliştirilen GÖKBEY helikoterlerinden ilkinin Jandarma'ya teslim ettik.
"TERÖRSÜZ BİR İKLİMİ TESİS EDECEĞİZ"
Grup konuşmamızda detaylıca çizdiğimiz çerçeveye, önümüzdeki dönem siyasetinin yol haritası olarak bakılmalıdır. Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir kucaklaşmaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Terörün olmadığı güvenli bir iklimi mutlaka tesis edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur. Geri adım atmayacağız. Mücadelemiz teröristlerin yanında bunların üzerimize salanlarla...
Terör kamburundan kurtulacağız. Cumhur İttifakı'nın kararlılığı en üst düzeyde.
4 BELEDİYEYE GÖREVLENDİRME
İki haftadır ortalığı ayağa kaldıranlar var. Kaynağın bölücü haramzadelere harcanmasına izin vermeyiz. Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyeye tahsis edilen helal kaynağın bölücü terör örgütünün haramzadelerine hizmet etmesine asla müsaade etmeyiz.