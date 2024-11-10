Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli mesajlar: Terörsüz bir iklimi tesis edeceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan, Türkiye'de terörsüz bir iklimin tesis edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur. Geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 4 belediyeye yapılan görevlendirme hakkında "Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyeye tahsis edilen helal kaynağın bölücü terör örgütünün haramzadelerine hizmet etmesine asla müsaade etmeyiz. Terör örgütü haraç mekanizması kuramaz." dedi.