Kaz Dağları’nda talan! Dilek İmamoğlu "Ağaçları kesiyorlar" demişti! O isim Ekrem İmamoğlu çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu önceki gün sosyal medya hesabından Çanakkale ve Balıkesir arasında bulunan Kaz Dağları'nda rant uğruna ağaçların kesildiğini iddia etti. Dilek İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Kaz Dağları'nda rant uğruna binlerce ağaç kesiliyor. Doğaya düşman bu tutumun karşısında dünyamızı korumak, hayvanların sesi olmak, geleceğimizi savunmak için yine büyük bir mücadele veriliyor. Artık yeter; ağaçlara, doğaya, canlara dokunmayın!" dedi. Ancak Dilek İmamoğlu'nun bahsettiği rant uğruna ağaçları katledenlerin eşi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kayınpederi Hasan İmamoğlu olduğu ortaya çıktı.
SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre; Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında İmamoğlu ailesine ait 11 bin 925 metrekarelik arsası bulunuyor. Bu alanda da yüzlerce ağacın yıllara sari uydu görüntülerinde kesildiği açıkça görülüyor. İmamoğlu'nun söz konusu araziye 3 yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaparken, bölgedeki CHP'li belediyelerin ise buna 'Dur' demek yerine yol verdiği öne sürüldü.
AĞAÇLAR KESİLDİ 11 VİLLA YAPILDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdikleri gözler önüne serildi. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor. İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü civarında aldığı 11 bin 925 metrekare arsada ağaçlar yok edildi. Arazide 11 villanın yapıldığı belirlendi.
AĞAÇLIK ALANDA BETON BİNALAR YÜKSELDİ
SABAH, İmamoğlu ailesinin Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda yapılan ağaç katliamının fotoğraflarına ulaştı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de İmamoğlu ailesine ait ada ve parseller sorgulandığında arsaların bir kısmında dairelerin yapıldığı, arsa olarak gözüken alanlara da ağaçların bulunmadığı görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun, Çanakkale Eceabat Bigali Köyü'nde de 478.89 metrekare bahçeli kargir evi bulunurken İmamoğlu'nun söz konusu iki evinin yakınında ağaçların bulunduğu görüldü. Söz konusu evlerin de ağaçlar kesilerek yapıldığı iddia edildi.
TALAN ETTİĞİ YERİ KAYGIYLA İZLEDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da muhtelif zamanlarda Kaz Dağları'nı gündeme getirerek Kaz Dağları'nın korunmasına yönelik paylaşımda bulunmuştu. İmamoğlu daha önce yaptığı paylaşımlarda "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma" ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu, 6 Mart 2019'daki Kaz Dağları'ndaki durumu İstanbul'dan kaygıyla izlediğini iddia etmişti.
KASA FATİH KELEŞ, İMAMOĞLU'NUN BABASIYLA KAZ DAĞLARI'NDA ARSA ALDI
Ofise yüklü miktarda para getiren ve para sayma görüntülerinde yer alan Fatih Keleş'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı ortaya çıktı.Edremit ilçesi Güre Mahallesi sınırlarında 632 ada 86 parsel numarasında kayıtlı 2 bin 240 m2'lik konut alanının Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı öğrenildi.
Sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerinde yer alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Ekrem İmamoğlu ailesine yakın olduğu belgelendi.
FATİH KELEŞ, HASAN İMAMOĞLU VE MEHMET MURAT ÇALIK, KAZ DAĞLARI'NDA ARSA ALDI
Ofise yüklü miktarda para getiren Fatih Keleş'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı ortaya çıktı. Edremit ilçesi Güre Mahallesi sınırlarında 632 ada 86 parsel numarasında kayıtlı 2 bin 240 m2'lik konut alanının Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı öğrenildi.
Kaz Dağları'nın hemen yakınında bulunan arsanın 493,91 m2'nin Fatih Keleş, 987,83 m2'nin Hasan İmamoğlu, 493,91 m2'nin Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı bildirildi. Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın; Edremit Belediyesi'nin sahibi olduğu 264,56 m2'lik arsayı da satın aldığı bildirildi. Edremit Belediyesi'nin 2 Şubat 2021 tarihli kararıyla 264,56 m2'lik arsa söz konusu kişilere satıldı.
CHP'Lİ BAŞKANDAN KAZ DAĞLARI'NA İHANET
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Edremit Belediyesi el ele Zeytinlikleri imara açtı. 10 Ekim'de yapılan Büyükşehir belediye meclisi toplantısında CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Kaz Dağları'nda binlerce zeytin ağacının bulunduğu üç ayrı parseldeki toplam 14 dönüm zeytinlik kanuna aykırı olarak imara açıldı.
YENİ BAŞKAN BABA DOSTU
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla sorun yaşadığı gerekçesiyle Hasan Arslan yerine Edremit Belediye Başkanlığına Mesut Ertaş'ı aday gösterdiği öne sürüldü. Hasan İmamoğlu'yla sürekli görüşen yakın arkadaşı Cavit Cebeci'nin ise Edremit Belediye Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.