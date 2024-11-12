Kaz Dağları’nda talan! Dilek İmamoğlu "Ağaçları kesiyorlar" demişti! O isim Ekrem İmamoğlu çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu önceki gün sosyal medya hesabından Çanakkale ve Balıkesir arasında bulunan Kaz Dağları'nda rant uğruna ağaçların kesildiğini iddia etti. Dilek İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Kaz Dağları'nda rant uğruna binlerce ağaç kesiliyor. Doğaya düşman bu tutumun karşısında dünyamızı korumak, hayvanların sesi olmak, geleceğimizi savunmak için yine büyük bir mücadele veriliyor. Artık yeter; ağaçlara, doğaya, canlara dokunmayın!" dedi. Ancak Dilek İmamoğlu'nun bahsettiği rant uğruna ağaçları katledenlerin eşi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kayınpederi Hasan İmamoğlu olduğu ortaya çıktı.

SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre; Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında İmamoğlu ailesine ait 11 bin 925 metrekarelik arsası bulunuyor. Bu alanda da yüzlerce ağacın yıllara sari uydu görüntülerinde kesildiği açıkça görülüyor. İmamoğlu'nun söz konusu araziye 3 yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaparken, bölgedeki CHP'li belediyelerin ise buna 'Dur' demek yerine yol verdiği öne sürüldü.