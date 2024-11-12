Nasuh Mahruki haddini aştı: YSK üyelerini vatana ihanetten yargılamayla tehdit etti

Daha önce, Türkiye'nin ilk başörtülü cumhuriyet başsavcısı Tuba Ersöz Ünver üzerinden başörtüsü karşıtlığını ortaya koyan, başörtülü hâkimler, savcılar, komutanlar ve resmi devlet görevlilerinin olmasına karşı olduğunu çirkin ifadelerle sosyal medya hesabından paylaşan Nasuh Mahruki, bu kez haddini aştı.
YSK'YA TEHDİTLER SAVURDU
YSK Başkanı Ahmet Yener'in "Artık dünyada değişim, gelişim, teknoloji en üst düzeyde kullaniliyor. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde." dediği haberi alıntılayan Mahruki,
"İktidar FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıyor, sayısız yabancıya yasadışı vatandaşlık dağıtıyor ve seçimleri hem CHP'nin yanlış aday göstermesiyle hem de sahtekarlıkla kazanıyor" ifadelerini kullandı.
VATANA İHANETLE SUÇLADI
Birçok çirkin ifadeler kullanan Nasuh Mahruki " Devran değiştiğinde bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak olan ve Anayasa'yı ihlal etmenin ötesinde Anayasa'yı tağyir, tebdil, ilgadan yani Anayasa'yı kaldırma, bozma ve hükümsüz bırakmadan yani Anayasal Düzeni yürürlükten kaldırma suçlarından yargılanacak olan ve her seferinde benzer suçları fütursuzca işleyen YSK'dan adaletli bir seçim beklemek işbirlikçilik ve ihanet değilse aptallıktır" diyerek Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti.