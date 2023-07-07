Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye’sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...

Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Konya Beyşehir'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak 2020 yılında göreve başladı. Başsavcı Ünver, 2022 Yaz Kararnamesi sonrasında Gümüşhane'de Başsavcılık görevini yapmaya devam etti. Ünver'in atamasının yapılması ardından bir yıl önce basında da ilk başörtülü başsavcı olması dolayısıyla haberleri yapıldı.

Oda TV'deki yazılarıyla tanınan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmasına karşı çıkan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden ihraç edilen yazar Cemil Kılıç, Başsavcı Tuba Ersöz Ünver'in bir yıl önce ataması yapıldığında çıkan haberin görselini sosyal medyadan paylaşarak Ünver'i hedef haline getirdi.