‘Bizim parti yapınca susalım mı’

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) konser skandalına tepki gösterdi.Erdem; "Aktif siyaset sebebiyle ara versem de, bir süredir etkinlik organizasyonu yapmaya devam ediyorum. Bu benim az çok bildiğim bir iş. Şimdi geleyim açıklanan rakamlara! TAN konserinin "teknik maliyeti" 2 buçuk milyon civarında halledilebilecek bir sistemdir. 1 konser için kiralanan sisteme verilen kira parasıyla o sistem komple satın alınabilir!" ifadelerini kullandı.Ayrıca konunun hak ve hukuk boyutunu belirten Eren Erdem, "Kol kırılır ama yen içinde kalmaz! Şimdi 'partini eleştiriyorsun' korosuna sesleniyorum; 1 liraya yapılacak işin 100 liraya yapılmasına sırf partilin diye susuyorsan; sen bu ülkeyi sevmiyorsun demektir. Nokta!" dedi.