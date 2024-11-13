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Giriş Tarihi: 13.11.2024

‘Bizim parti yapınca susalım mı’

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘Bizim parti yapınca susalım mı’
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) konser skandalına tepki gösterdi.
Erdem; "Aktif siyaset sebebiyle ara versem de, bir süredir etkinlik organizasyonu yapmaya devam ediyorum. Bu benim az çok bildiğim bir iş. Şimdi geleyim açıklanan rakamlara! TAN konserinin "teknik maliyeti" 2 buçuk milyon civarında halledilebilecek bir sistemdir. 1 konser için kiralanan sisteme verilen kira parasıyla o sistem komple satın alınabilir!" ifadelerini kullandı.
Ayrıca konunun hak ve hukuk boyutunu belirten Eren Erdem, "Kol kırılır ama yen içinde kalmaz! Şimdi 'partini eleştiriyorsun' korosuna sesleniyorum; 1 liraya yapılacak işin 100 liraya yapılmasına sırf partilin diye susuyorsan; sen bu ülkeyi sevmiyorsun demektir. Nokta!" dedi.

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‘Bizim parti yapınca susalım mı’
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