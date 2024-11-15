CHP’li belediyelere soruşturma! Bakan Tunç’tan önemli açıklama: Türk yargısının bağımsızlığını sorgulamak haddi aşmaktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de 9. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarında satırbaşları şöyle...

CEZASIZLIK ALGISI İLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR

"İstinaf ve temyiz süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan uzmanlardan, çocuklara yönelik suçlara ilişkin destek alındı. Hakaret suçları konusunda ciddi bir caydırıcılık olacak. Noterlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek. Noterlerin hafta sonu çalışmasına imkan tanınacak. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapma gayretindeyiz. Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.

Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye gerek yok

İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AÇILAN SORUŞTURMA

ABB ve İBB'nin özellikle bir takım organizasyonlarıyla ilgili inceleme başlatıldı, İçişleri Bakanılığı müfettişler gönderildi ve incelemeler yapılıyor. Özellikle hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabiidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Ancak eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır, kimseden talimat almaz. İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir.

"SORUŞTURMAYI YARGI TACİZİ ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRMEK ŞUURSUZLUKTUR"

Soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirmek şuursuzluktur. Eğer bu şekilde cümleler sarf ederseniz "Acaba gizlediğiniz bir şey mi var?" der kamuoyu. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir.