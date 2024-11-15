Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye gerek yok 15.11.2024 | 11:45 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Eskişehir'de 9. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de 9. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttığını belirterek "Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi. Bakan Tunç CHP'li belediyelere başlatılan soruşturmayla Türk yargısını hedef alan Ekrem İmamoğlu'na şöyle cevap verdi: Türk yargısının bağımsızlığını sorgulamak haddi aşmaktır