İsrail Başkonsolosluğu’nun yakınında havaya ateş açmıştı: Pompalı tüfekle yakalandı!

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde bulunan İsrail Başkonsolosluğu yakınında havaya ateş açan 33 yaşındaki A.Ş. isimli kişi, İstanbul Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.Ş. isimli kişinin üzerinde pompalı tüfek, üç şarjör, bir pala ve dört mermi ele geçirildi. Yapılan ilk incelemelerde; şüphelinin Filistin'de yaşanan insanlık karşıtı olayları protesto etmek için konsolosluğun yakınına geldiği ve protesto amacıyla havaya ateş ettiği tespit edildi. Geçmişte minibüsçülük yaptığı fakat günümüzde çalışmadığı vurgulanan ve üzerinde minibüsçülere verilen eski tanıtım kartından bulunduğu iddia edilen A.Ş. adlı kişinin geçmişte "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve İntihara Teşebbüs" suçlarından toplamda yedi adet kaydı olduğu ifade edildi.