İsrail Başkonsolosluğu’nun yakınında havaya ateş açmıştı: Pompalı tüfekle yakalandı!

İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu’nun yakınında havaya ateş açan kişi yakalandı. Üzerinde pompalı tüfek, üç şarjör, pala ve dört mermi bulundu.