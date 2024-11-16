Filistin devletini 36 yılda 146 ülke tanıdı

Filistin'in bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden 36 yıl geçti. İsrail işgali ve baskısı nedeniyle bağımsız Filistin devletinin kurulması uzun ve sancılı bir süreç oldu. 1987'de başlayıp 1992'ye kadar devam eden intifada sırasında Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988 günü bağımsız Filistin devletini ilan etti. Eski Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat'ın 36 yıl önce Cezayir'de ilan ettiği Filistin Bağımsızlık Bildirgesi, Filistinlilerin devlet statüsü kazanmasında dönüm noktası olarak görülüyor. 36 yılda Filistin devletini 146 ülke tanıdı.* Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıl boyunca hüküm sürdüğü tarihi Filistin toprakları Aralık 1917'de İngiliz işgaline girdi. Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu"nun ardından başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden Yahudiler tarihi Filistin topraklarına göç etmeye başladı.* Birleşmiş Milletler, 29 Kasım 1947'deki kararıyla tarihi Filistin topraklarının bölünmesine ilişkin tasarıyı kabul etti. Bu karar doğrultusunda tarihi Filistin topraklarının yüzde 55'inin kurulacak İsrail devletine, yüzde 45'inin ise Filistin'e bırakılması öngörülüyordu.* İsrail'in 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından İsrail-Arap savaşı başladı. Bu savaşın ardından İsrail, başta Batı Kudüs olmak üzere BM kararının dışında yer alan bazı toprakları işgal etti. Bu işgalin ardından tarihi Filistin topraklarının yüzde 68'i İsrail'de kaldı.* İsrail'in 5 Haziran 1967'de başlattığı ve "Altı Gün Savaşı" olarak tarihe geçen muharebenin ardından Filistin topraklarının geri kalanı olan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi de işgal edildi. Gazze'den 2005'te çekilen İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgale devam ediyor.Topraklarının işgal edilmesi nedeniyle bağımsız Filistin devletinin kurulması uzun bir mücadele sonucu elde edildi. Bağımsız Filistin'e ulaşmak hedefiyle ilk önce 2 Haziran 1964'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kuruldu.Çok sayıda Filistinli örgütü tek çatı altında toplayan FKÖ'nün çabaları sonucu 15 Kasım 1988'de bağımsız Filistin devletinin kurulduğu ilan edildi. Filistinli lider Yaser Arafat, Cezayir'de bağımsız Filistin devletinin kurulduğunu açıkladı.Arafat'ın ilanının ardından Filistin devletini aynı gün tanıyan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye ile 12 ülke daha bağımsızlığını ilan ettiği gün Filistin'i tanıdı.