Haberler Gündem Haberleri 12 Eylül işkencecisi! İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın insanlık suçu dolu karnesi
Giriş Tarihi: 18.11.2024 23:09 Son Güncelleme: 18.11.2024 23:19

12 Eylül işkencecisi! İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın insanlık suçu dolu karnesi

Mersin’de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybeden “Sümerolog” olarak adlandırılan Muazzez İlmiye Çığ hakkında çarpıcı gerçekler... 28 Şubat’ın mimarlarından, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun, hiçbir akademik  unvanı olmayan Muazzez İlmiye Çığ’a “Fahri Doktora Unvanı” verdiği öğrenildi. Muazzez İlmiye Çığ, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası zindanlardaki siyasi mahkumların kobay olarak kullanıldığı, CIA tarafından finanse edilen HZİ Nöropsikiyatri Vakfı’nın yönetim kurulu başkanıydı. Azılı bir başörtüsü düşmanı olan Çığ, yazdığı kitabında, ‘fahişe rahibe-başörtülü kadın” benzetmeleri yaparak büyük tepki çekmişti.

SABAH İNTERNET
12 Eylül işkencecisi! İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın insanlık suçu dolu karnesi

"Sümerolog" olarak tanınan Muazzez İlmiye Çığ, dün Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi. Her ne kadar "Sümerolog" olarak tanınsa da Muazzez İlmiye Çığ hakkındaki gerçekler bilindiğinden farklıydı.

AKADEMİK UNVANI VE DOKTORA BULUNMUYOR

Muazzez İlmiye Çığ, bilindiği gibi "Sümerolog" değildi. Akademik ve unvanı ve doktorası bulunmuyor. Akademik anlamda da "Sümerolog" ya da "Hititolog" olmayan Muazzez İlmiye Çığ'ın uluslararası ciddi bir yayını da bulunmuyor. Öyle ki; Sümerler ile ilgili ilk çalışması, 74 yaşındayken History Begins At Sumer (Tarih Sümer'de Başlar) kitabını Türkçe'ye çevirmek oldu. Muazzez İlmiye Çığ'a "Fahri Doktora Unvanı"nın veriliş hikayesi ise oldukça ilginç...

28 Şubat'ın mimarlarından, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, hiçbir akademik unvanı olmayan Muazzez İlmiye Çığ'a "Fahri Doktora Unvanı" verdi.

SİYASİ MAHKUMLARI KOBAY OLARAK KULLANDILAR

Muazzez İlmiye Çığ ile ilgili bir diğer skandal; CIA tarafından finanse edilen HZİ Nöropsikiyatri Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olmasıydı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası zindanlardaki siyasi mahkumlar, vakıf tarafından kobay olarak kullanıldı.

1984 yılında, ülkedeki bütün cezaevleri siyasi mahkumlarla dolu durumdaydı. Metris cezaevinde bazı siyasi mahkumlar, iradeleri dışında tıbbi muayeneye götürülüyordu. Götürüldükleri yer, HZİ Nöropsikiyatri Vakfı'nın Gayrettepe'deki merkeziydi. Burada, siyasi mahkumlar üzerinde ABD'de piyasaya çıkacak olan bazı ilaçların denemesi yapıldı. Siyasi mahkumlar kobay olarak kullanıldı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SKANDAL SÖZLER

Muazzez İlmiye Çığ, aynı zamanda azılı bir başörtüsü düşmanı olarak tanınıyordu. Çığ, "Vatandaşlık Tepkilerim" adlı kitabında başörtülüler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Çığ, kitabında "fahişe rahibe-başörtülü kadın" benzetmeleri yaparak büyük tepki çekmişti.

KUR'AN KURSLARI KAPATILSIN ÇAĞRISI

Öte yandan İlmiye Çığ, 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Başörtülü kadınları hedef alan açıklamaları da bulunan Çığ, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda konferans vermiş ve kendisi için "hemşire" tanımlaması kullanılmıştı.

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12 Eylül işkencecisi! İslam düşmanı Muazzez İlmiye Çığ’ın insanlık suçu dolu karnesi
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