MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Halka güveniyoruz, halkı dinliyoruz. Halkın somut gerçeği olan ihtiyaç ve isteklerine bir yandan tercüman oluyor, bir yandan da karşılamaya çalışıyoruz.

15 Bölge toplantımızı yapmış olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımızı, gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini memnuniyetle ifade ediyorum.

Bir ve birlikte hilale doğru mesafe aldıkça, öngörülen tehlikeli akıntılar kurutulacaktır.

Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek, zincirden kurtulmuş hiçbir şeytan karşısında duramayacak, hiçbir kötülükte yapamayacaktır.

MHP saha çalışmalarına devam edecektir.

Dünya genelide karmaşık ikili veya çoklu siyasi, ekonomik ilişkiler ağını inkar etmek boşa kürek çekmek demektir. Türkiye'nin çevresinin aynı zamanda çatışmaların ağır bastığı sancılı bir bölgedir. Bölgedeki siyasi istikrarsızlık ortamının ülkemize gelmesini engellemek asli bir vazifedir.

Farklı bahanelerle ortaya çıkan çatışmaların kalıcı çözüme ulaşmadığı da ortadadır.

İsrail Lübnan'a ateşkes önerisi sunmasından kısa süre sonra Beyrut'u havadan vurmuştur. Birkaç gün evvel Gazze'nin orta kesimlerine yağdırılan bombalar yüzlerce sivil masumun ölümüne neden olmuştur. Bu trajedinin bitmesi, zalimlerin hesap vermesi gerekirken, hala bir arpa boyu yol alınamaması bir skandal değil midir. İsrail bir soykırım aygıtıdır.

İsrail'in yanında hizaya giren ABD, Arjantin, insanlık nam ve hesabına sınıfta kalmış, işlenen insanlık suçuna ortak olmuşlardır.

Filistin'in zımni devlet statüsü kazandığı açıktır.Filistin'in Roma statüsüne kabulü uluslararası hukukta devlet olarak kabul edildiği açıktır.

İsrail'e başta silah satışları olmak üzere her türlü önleyici tedbir elzemdir.

Türkiye İsraille ilgili ticaret sayfasını 2 Mayıs 2024 itibariyle tamamen kapatmıştır. 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail'e ticaret için herhangi bir gümrük beyanatı olmadığı da açıktır. Bu tip bir muhalefet anlayışının demokratik olduğunu düşünmek bizzat demokrasiye ihanettir.

İlk kıblemize siynonizm gölgesi düşerse bunun altından hiçbir muhasır ülke kalkamayacaktır.

1967 sınrıları dahilinde siyasi ve toprak bütünlüğü sağlamış, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka yol kalmamıştır.

Masumların tarafıyız. Emzikli bebeklerin, çocukların tarafındayız.

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 çocuğumuz hayatını kaybetti. Biz dışarıdaki çocuklarımızı dert ettiğimiz kadar, kendi çocuklarımızı da düşündürmeliyiz.

Cumhur ittifakında görüş ayrılığını yazıp çizenler boşa kürek çekmektedir. Cumhur ittifakı kötülük sahiplerinin anlamayacakları kadar vatan ve millet sevdasıyla hemhal olmuştur. Cumhur ittifakı Türk milletinin özüdür. Fitnebazlar iyice arttı.Cumhurbaşkanımızla aramızda hiçbir sorun yoktur.