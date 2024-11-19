MHP Lideri Bahçeli: "Cumhur ittifakı Türk milletinin özüdür" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Son günlerde ortaya atılan 'cumhur ittifakında kriz' iddilarına da değinen Bahçeli, yapılan asılsız açıklamalara sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla aramızdaki sarsılmaz, derin ve karşılıksız bağı, sorgulamakla gayesiyle maske üstüne maske takanlar, fitnebazlar iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyetidir. Türk milletinin özüdür. Türk ve Türkiye Yüzyılının yegane müdafisidir. " ifadelerini kullandı.
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