Şehirler Millet Bahçeleriyle nefes aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'yeşil şehir vizyonu' kapsamında atılan en önemli adım olan millet bahçeleri, yurt genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. 2024 itibarıyla millet bahçesi sayısı 274'e ulaşırken, 81 ile 32 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırıldı.Halihazırda 45 milyon metrekarelik alanda, 247 millet bahçesinin yapım çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte, 81 ilde toplam 77 milyon metrekarelik yeşil alan, vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak. Millet bahçesi sayısı ise 521'e çıkacak. Bakanlık, '81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan' hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.2018'den bugüne kadar İstanbul'un ilçelerine toplam 53 millet bahçesi kazandırıldı. Megakentte son olarak Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla yapıldı. İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümünde ilk fidanları dikilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin kalan etaplarında da yoğun mesai sürüyor. 2 milyon 818 bin 976 metrekarelik alanda hizmet verecek olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, bütün etaplarıyla açıldığında dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.