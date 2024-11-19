Son dakika: Başkan Erdoğan’dan G-20 Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio'da G-20 Zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye, ihtiyaç sahiplerinin daima yanındadır. Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize yarım eli uzatıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 5 daimi üyenin çıkarlarını önceliyor. Her fırsatta ifade ettiğim gibi dünya 5'ten büyüktür. BMGK'da reform olmalı. İsrail insanlığa karşı suç işliyor. Ağır bombardıman altında canlarını tehlikeye atan çocukların dramlarını hepimiz takip ediyoruz. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 50 bin Filistinlinin yüzde 70'inden fazlası kadın ve çocuktur. Lübnan'da katledilenlerin çoğu da masum sivillerdir. Bu zulme bu vahşete, sessiz kalanları tarih affetmeyecektir.

İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirler uygulanması şarttır. Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması bu dönemde çok önemlidir.

Ukrayna'daki savaşta da adil çözümle sonuçlandırılmalıdır. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz. Türkiye savaşın ilk gününden bugüne yaptığı gibi taraflar arsında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. Yeni Amerikan yönetiminin barışa giden yolda daha destekleyici adımlar atmasını temenni ediyorum.

Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Tek başımıza kalsak bile mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz. Ukrayna'nın kullandığı füzeler bu sürecin nereye varacağını gösteriyor. Bütün bu olumsuzluklara karşı biz Türkiye olarak tavrımızı aynen koruyor ve durumun barışa yönelik bir gelişme olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili adımları atıyoruz. Ukrayna ve Rusya bizim komşumuz onlarla ilişkimizi korumak durumundayız.

Biz İsrail ile ticari ilişkileri kestik. Her ne kadar ülkemizdeki siyasi partiler garip şeyler söylese de... İsrail Cumhurbaşkanının bizim hava sahamızı kullanmasına müsaade etmedik. Biz artık bazı şeylerde tavrımızı ortaya koyamaya mecburuz.