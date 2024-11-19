Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu

19.11.2024 | 19:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

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