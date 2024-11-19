Sorunların çözümü için diplomatik gücünüzü kullanın

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği, çatışmalar, eşitsizlik ve yoksullukla mücadele gibi konuların acilen ele alınması gerektiğinin altını çizerek G20 ülkelerinin küresel sorunların çözümünde liderlik etmesi gerektiğini vurguladı. Guterres, G20 ülkelerinin iklim krizi ve savaş gibi küresel sorunların çözümüne ilişkin girişimlere liderlik etmesi gerektiğini söyledi. G20 ülkelerinin büyük ekonomik güce sahip olduğunu belirten Guterres, "Ellerinde büyük bir diplomatik güç var. Bunu temel küresel sorunların üstesinden gelmek için kullanmalılar" dedi. Gazze, Lübnan ve Ukrayna gibi bölgelerdeki son duruma değinen Guterres, barışın sağlanması için harekete geçilmesini talep etti.